Benefietconcert Klassiek in de Kapel levert duizend euro op voor Bindkracht Vanessa Dekeyzer

09 maart 2020

09u16 2 Tienen De O.L.V. ten Poelkerk geraakte mooi gevuld voor het boeiend en indrukwekkend concert van koor Melpomene uit Antwerpen.

Het concert kaderde in de reeks van Klassiek in de Kapel en was het eerste benefietconcert van de organisatie. De opbrengst, duizend euro, gaat integraal naar vzw Bindkracht uit Landen. Deze organisatie biedt een huis aan met woon- en zorgomgeving voor dertien mensen met een verstandelijke beperking.

Het volgende concert van Klassiek in de Kapel heeft plaats op woensdag 1 april om 20.15 uur in de kapel van de Grauwzusters in Tienen. Dan brengen pianist Jan Michiels en acteur Hubert Damen (bekend van ‘Witse’) een symbiose van pianomuziek van onder meer Bach en Bartok en poëzie van onder andere Gezelle en Van Ostaijen. Info en tickets via www.klassiekindekapel.be en bij mannenmode De Gouden Schaar.