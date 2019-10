Ben Weyts investeert 100.000 euro in energiebesparingsproject De Wijsneus Vanessa Dekeyzer

25 oktober 2019

11u40 0 Tienen Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert zo’n 100.000 euro in het energiebesparingsproject van de vrije basisschool De Wijsneus in Oplinter. Verschillende scholen konden na de oproep van AGION (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs) een project indienen, maar De Wijsneus is de enige die subsidies heeft gekregen. “Dankzij deze gerichte investering kan de school besparen op de CO2-uitstoot én op de energiefactuur”, zegt Nina Ercegovic, fractievoorzitter N-VA Tienen.

“Schoolgebouwen hebben, zeker in de herfst en de winter, heel wat energie nodig om bijvoorbeeld alle leslokalen te verwarmen en te verlichten. Dat zorgt voor heel wat CO2-uitstoot én voor een serieuze elektriciteitsfactuur. Het loont dus dubbel om te investeren in energiebesparende maatregelen op school: het is goed voor het milieu én goed voor de portemonnee van de scholen. Concreet krijgt de school nieuwe deuren en ramen die beter isoleren”, aldus Nina.