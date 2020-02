Beloftevol wielrenner Wouter Vanparijs ruilt koersen in voor ondernemerschap. “Ik maak van oude fietskettingen theelichthouders” Vanessa Dekeyzer

14 februari 2020

08u47 0 Tienen Van oude fietskettingen duurzame theelichthouders maken? Het kan. Dat bewijst Wouter Vanparijs uit Tienen, student aan de hogeschool UCLL Leuven-Limburg. Samen met drie studiegenoten startte hij hier rond een onderneming op.

Wouter Vanparijs was een beloftevolle jonge wielrenner. Zo werd hij bij de aspiranten twee maal echter elkaar provinciaal kampioen. Op het Belgisch Kampioenschap behaalde hij ook een keer brons en tijdens zijn laatste jaar Junioren werd hij tweede op het kampioenschap in Wallonië. “Ik ben gestopt het jaar dat ik aan de Hogeschool UCLL Leuven-Limburg begon te studeren. Ik kon niet meer voldoende trainen om echt goed te zijn en daarom heb ik beslist om te stoppen. Een diploma is immers onmisbaar geworden de dag van vandaag.”

En dus studeert Wouter aan de hogeschool waar hij de richting KMO en Ondernemen volgt. “Gekoppeld aan deze richting moeten wij een ‘Small Business Project’ (SBP) oprichten. Dit houdt in dat ik samen met drie medestudenten, Matteo Minnen, Gwendolina Soetaerts en Quentin Claus, een onderneming mag oprichten. Onze onderneming heeft als naam ‘ReChainge’ want wij bij ReChainge recycleren oude fietskettingen die we zelf omvormen tot duurzame theelichthouders maar ook armbanden.”

Wouter weet dat fietskettingen snel verslijten wanneer je veel traint. “Mijn fietsketting werd elk seizoen vervangen zodat ik met een nieuwe ketting aan het begin van het seizoen kon beginnen”, vertelt hij. “Wij halen oude fietskettingen op bij Fietsen Loix in Sint-Truiden omdat dit mijn vaste fietsenmaker was gedurende de jaren dat ik aan wielrennen deed”, vertelt Wouter. “Ik had dus nog een goed contact met deze mensen en zij waren dan ook meteen bereid om ons de gebruikte fietskettingen te geven voor het project.”

Met hun bedrijfje pakken Wouter en zijn studiegenoten het omzettingsproces volledig voor hun rekening. “Dit betekent dat we de oude fietskettingen eerst reinigen om het oude smeersel en de roest te verwijderen. Nadien worden de kettingen op de juiste lengte uit elkaar gehaald zodat we beschikken over stukjes ketting die dezelfde lengte hebben. Deze worden cirkelvormig op elkaar geplaatst, die rijen hoog, en nadien aan elkaar gelast. Na het lassen worden ze opgeblonken door een stalen schuurborstel die we bevestigen aan een boormachine en als laatste stap lijmen we een houten plaatje onderaan het geheel zodat de theelichtjes hierop kunnen rusten.”