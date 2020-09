Belgisch kampioen indoorroeien Ward Lemmelijn sneller dan Mathieu Van der Poel in container cup DDH

27 september 2020

17u34 1 Tienen Belgisch wereldkampioen indoorroeien bij de beloften Ward Lemmelijn uit Tienen heeft zaterdag het record van Mathieu Van der Poel verbroken in de container cup.

De container cup was in het voorjaar een tv-programma op Vier waarin Belgische sporters om ter snelst een zevenkamp moesten afleggen in een container. Mathieu Van der Poel deed het toen als snelste in een tijd van 8'50"02, Lemmelijn doet het nu 42 seconden sneller.

De cup waar de roeier aan deelnam, is de studentenversie van het programma en wordt gespeeld in de vijf grootste studentensteden van Vlaanderen. Op het programma staan nog twee steden, zodat anderen nog kunnen proberen een betere tijd neer te zetten. “Ik kreeg pas op het laatste moment telefoon met de vraag of ik wilde doen in Hasselt. Voorlopig ben ik de snelste, benieuwd of dat zo blijft”, reageert de roeier op zijn Facebookpagina.

De zeven proeven die de deelnemers moeten afleggen, zijn 1.500 meter lopen, monkeybars, golfen, 1.000 meter roeien, schieten, bench press en 3.000 meter fietsen. De prestaties van de roeier kun je hier bekijken vanaf 9'53".