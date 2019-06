Beiaardconcerten komen eraan Christian Hennuy

26 juni 2019

15u22 0

Naar jaarlijkse traditie kan men tijdens de maanden juli en augustus iedere woensdagavond om 20 uur een beiaardconcert meepikken in Tienen. Het openings- en slotconcert wordt voorafgegaan door een begeleid bezoek aan de toren van de Sint-Germanuskerk met beiaarddemonstratie.

Dit jaar vond in Tienen een primeur plaats: een beiaardcantus op de Veemarkt. Meer dan 400 studenten zongen liederen op de tonen van stadsbeiaardier Luc Rombouts. Het initiatief van de Tiense Bietenclub toont dat men met beiaardcultuur creatief kan omgaan: iets dat Unesco al in 2014 heeft erkend. De Tiense beiaard is historisch van groot belang, aangezien hij één van de twee enige Witlockxbeiaarden ter wereld is die bewaard bleef. Momenteel is onze beiaard opnieuw aan een grondige restauratie toe om de klankkwaliteit te verbeteren en het instrument zo veel mogelijk terug te brengen naar zijn oorspronkelijke toestand. Het restauratiedossier werd afgewerkt in 2015. De uitvoering wacht nu op subsidies van de Vlaamse overheid.

In juli en augustus is er iedere woensdagavond van 20 tot 21 uur een concert vanuit de Sint-Germanustoren op de Veemarkt. Beiaardiers uit binnen- en buitenland halen het beste uit de Tiense stadsklokken. Ideale luisterplekjes zijn het Apostelenhof, een terrasje of al kuierend door de stad. Stadsbeiaardier Luc Rombouts bijt op woensdag 3 juli om 20 uur de spits af, met een eerste concert. Om 18.30 uur worden torenbezoekers al verwacht aan het torendeurtje van Sint-Germanus. Het slotconcert van de grote vakantie vindt plaats op woensdag 28 augustus met Luc Rombouts en het Tiens Koperensemble.