Beiaardconcert vanop Sint-Germanustoren Christian Hennuy

16 juli 2019

Op woensdag 17 juli van 20 uur tot 21 uur is er een beiaardconcert vanop de Sint-Germanustoren op de Veemarkt in Tienen. Twan Bearda zal dansen en melodieën uit Spanje brengen. Verschillende facetten van de Iberische muziek passeren de revue in dat op en top zomerse programma van de beiaardconcerten. De ideale luisterplaats is de Apostelenhof tussen Wolmarkt en Veemarkt. Voor het volledige beiaardprogramma: Toerisme Tienen, 016/80.56.86.