Beertjesworp sluit geslaagde kermis af vdt

02 juli 2019

10u05 0 Tienen De junikermis zit er weer op. Deze werd afgesloten met de traditionele beertjesworp van op het stadhuis. “De eerste kermis versie 2.0 is zeker geslaagd”, zegt kermisleider Bart Persoons.

“Het niveau van onze kermis moet terug omhoog”, aldus Bart. “Ik wil de komende jaren opnieuw enkele exclusieve attracties naar Tienen halen. Daarvoor moeten we aan de basis beginnen. Ons programma moet dienen als trigger om mensen naar de kermis te laten komen. Dan volgen de grote attracties vanzelf.”

Bart had voor heel wat originele ideeën gezorgd, waaronder het bezoek van de filmauto’s. “Ook de jaarmarkt met onder meer de look-a-likes zorgde voor veel volk en veel bekijks. Andere toppers waren optredens van Bart Kaëll en Ghost Rockers. Voor beiden acts liep de Kalkmarkt helemaal vol. Eigenlijk was er elke dag wel wat te doen en dat allemaal gratis dankzij de inspanningen van het stadsbestuur.”

“Op dit elan wil ik verder gaan de komende jaren”, gaat Bart verder. “Tienen kermis moet terug leven. Dit jaar was het wel een uitzonderlijk warme editie. Door de hitte kwam de kermis op sommige dagen pas in de late namiddag op gang. Maar al bij al spreken we van een geslaagde editie. Als ik de bezoekers zag genieten, de kindjes zag lachen en mensen zag meezingen met de acts, dan weet ik dat we op de goede weg zijn.”