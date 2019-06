Basketbalclub Tienen gehuldigd Christian Hennuy

09 juni 2019

Basketbalclub Tienen speelde kampioen op dezelfde dag als voetbalclub KVK Tienen. Dat was toen nogal een viering in de suikerstad. Nu werden de kampioenenploegen ontvangen in het stadhuis. Na een seizoen in de betere helft van de middenmoot lagen de verwachtingen dit keer hoger bij Basketbalclub Tienen. Met enkele gerichte versterkingen ging de ploeg voor de titel. De druk bij spelers en staf was groot, o.a. omdat de concurrenten ook erg sterk waren. Een overwinning met slechts 1 punt verschil op rechtstreekse concurrent Landen, zorgde voor een gevoel van opluchting. Drie wedstrijden voor het einde van de competitie was de titel een feit. Volgend jaar speelt de club in de landelijke afdeling.