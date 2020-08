Basket kan voortaan ook in openlucht Kristien Bollen

29 augustus 2020

18u30 1

Het binnenterrein van de skeelerpiste aan sportcentrum Houtemveld telt twee nieuwe basketringen. Deze werden geplaatst door de Tiense sportdienst. De basketringen zijn vrij te gebruiken op de tijdstippen dat de skeelerpiste niet gereserveerd is.

Er kan weer gebasket worden in openlucht op het binnenterrein van de skeelerpiste aan sportcentrum Houtemveld. Enkele jaren geleden werden de baskettorens op deze locatie verwijderd omdat ze niet meer voldeden aan de veiligheidsnormen. In de afgelopen maanden kreeg de sportdienst van meerdere Tiense jongeren vragen over basketbalmogelijkheden in openlucht. Gezien het brede draagvlak, werden twee nieuwe baskettorens geplaatst.

De torens staan op verschillende hoogtes, zodat jong en oud, klein en groot kan genieten van het gooien van een balletje. In de komende dagen wordt de nodige belijning aangebracht. Basketbalclub 2BSAFE Tienen zal ook gebruik maken van de nieuwe faciliteiten en in de toekomst enkele begeleide kennismakingssessies organiseren.

De basketringen zijn vrij te gebruiken. Omwille van veiligheidsredenen is het gebruik ervan verboden op tijdstippen dat de Tiense skeelerclub de skeelerpiste gereserveerd heeft. Een overzicht van de gereserveerde uren en dagen wordt uitgehangen aan de ingang van de skeelerpiste.