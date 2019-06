Basisschool Onze-Lieve-Vrouw Tienen geeft zich op als ‘Rode Neuzen School’ vdt

12 juni 2019

09u39 0 Tienen Basisschool Onze-Lieve-Vrouw Tienen neemt deel aan de Rode Neuzen Actie. “Wij willen het beste voor onze kinderen”, zegt juf Stefanie Denruyter.

“Elk kind staat centraal en heeft recht op de juiste begeleiding die ervoor zorgt dat ze kunnen groeien. Vandaar dat wij ook voortdurend zoeken naar vernieuwingen en middelen om aan de noden van onze leerlingen te kunnen voldoen. We houden van diversiteit en kijken dagelijks verwonderd naar onze kinderen. Samen dromen is het motto."

In het verleden werden er in deze school al acties ondernomen door onder meer de speelplaatswerking uit te bouwen met een speelwinkel voor jong en oud en KIVA te introduceren op school. “Omdat we nog een stapje verder willen gaan, leek de Rode Neuzen Actie ons een mooi initiatief. Momenteel zijn we nog aan het brainstormen over de mogelijke activiteiten doorheen het schooljaar. Kwaliteitsvol onderwijs , waar elk kind zichzelf mag zijn, is immers onze prioriteit. Meer nieuws volgt zeker later!”, besluit juf Stefanie.