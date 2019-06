Bart Thomas vindt het beheer van de site van de tumuli schandalig. “Het onkruid staat overal een meter hoog!” Vanessa Dekeyzer

03 juni 2019

11u47 0 Tienen Buurtbewoner en sp.a raadslid voor het OCMW, Bart Thomas (sp.a), klaagt het vele onkruid aan op de site van de drie Gallo-Romeinse tumuli van Grimde aan. “Het is jammer te moeten vaststellen dat de tumuli, die voor de gemeenteraadsverkiezingen nog met veel toeters en bellen geopend werden, er nu al verwaarloosd bijliggen. Is dat hoe de stad vandaag met haar openbaar domein omgaat?”

Ter gelegenheid van de Open Monumentendag op 9 september vorig jaar werd de site van de tumuli elf jaar na de start van het restauratieproject eindelijk aan het grote publiek getoond. De tumuli van Grimde en hun omgeving zijn sinds 1978 beschermd omwille van hun uitzonderlijke historische, monumentale en landschappelijke waarde als monument en landschap, wat maakte dat de restauratie langer duurde dan verwacht. Het terrein werd ingericht als een rustgevend open park met wandelpaden, een inheemse bloemenweide, infoborden en pichnicktafels. Kostenplaatje: 556.000 euro.

“Ik was bijzonder blij met de herinrichting van deze site, maar stelde in de vorige legislatuur, toen ik nog gemeenteraadslid voor sp.a was, de vraag wie het park zou onderhouden, aangezien de groendienst mankracht te kort heeft”, aldus Bart Thomas. “Toen heeft de bevoegde schepen mij gezegd dat er een contract was afgesloten met een zekere firma. Vandaag staat het onkruid echter een meter hoog doorheen het hele park, aan informatieborden, maar ook rond en tussen de zitbanken. En dat in een periode dat het park net bezoekers kan lokken of buurtbewoners de gelegenheid geeft om in de eigen buurt een wandeling te maken of te genieten van het prachtige weer.”

Schepen Tom Roovers (Groen) zegt dat hij de dossierbeheerder hier al op 23 april heeft over aangesproken. “De aannemer heeft het plantgoed vervangen net als de afgestorven bomen”, was het antwoord. “In het najaar wordt dit nog eens terug opnieuw bekeken en indien nodig volgt er een bijkomende vervanging voor definitieve oplevering. De aannemer is tot een jaar na aanplant verantwoordelijk, moet heraanplanten waar nodig en maaien volgens het beheersplan, waarover Erfgoed mee waakt.”

“Er werd een bloemenweide ingezaaid, maar door de historisch droge zomer is hier weinig van ontkiemd”, gaat schepen Roovers verder. “Hierdoor hebben ongewenste planten de mogelijkheid gekregen om zich hiertussen te nestelen.” Volgens de aannemer zal het ‘onkruid’ vanzelf verdwijnen als het bosgoed groter wordt. “Het grasveld zal maar maximum 3 à 4 keer per jaar gemaaid worden en dit volgens het goedgekeurde beheersplan. Het gaat dus geen mooi afgereden gazon zijn, wat sommige mensen misschien zullen verwachten.”