Bart en Jan brengen in hun nieuwe single hulde aan de zorgverleners Vanessa Dekeyzer

02 juni 2020

11u44 0 Tienen Het Tiense studioproject The river curls around the town brengt de single ‘From a distance’ uit over het c oronavirus. Het lied is een hulde aan alle zorgverleners.

Tienenaars Bart Bekker en Jan Vanwinckel brengen met hun studioproject The river curls around the town een elegante en mysterieuze mengeling van elektronica en luisterpop. Hun debuut-cd ‘More than a break’ verscheen in 2008 en zeer recent, op 29 februari 2020, verscheen hun tweede album ‘Nightshadows’ en de EP ‘(s)park(l)ing’.

Door de uitbraak van het coronavirus moeten ook Bart en Jan ‘afstand houden’. Dat belette hen niet om samen maar toch apart aan nieuwe muziek te werken. In hun eigen homestudio’s werkten Bart en Jan om beurten aan een nieuwe track. “’From a distance’ gaat over de coronacrisis en alle gevoelens die erbij komen kijken”, zeggen de twee muzikanten. “Het refrein is dan weer een meer dan terechte rechtstreekse hulde aan alle zorgverleners.”

Omdat het nummer zo actueel is, willen Bart en Jan niet wachten tot de volgende cd en daarom is de single vanaf dinsdag 2 juni digitaal verkrijgbaar via hun website www.therivercurlsaroundthetown.com en zeer binnenkort ook via de belangrijkste onlinewinkels. Fysieke exemplaren van de cd ‘Nightshadows’ zijn ook nog steeds te verkrijgen.