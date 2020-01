AZ Diest mocht 632 kindjes verwelkomen, RZ Tienen 498 Vanessa Dekeyzer Kristien Bollen

02 januari 2020

13u17 0 Tienen In het AZ Diest werden vorig jaar maar liefst 632 kindjes geboren. Dat is een duidelijke stijging ten opzichte van 2018, toen er 588 geboortes geteld werden. In het RZ Tienen zagen ze dan weer een daling van het aantal geboortes.

“In 2019 werden er 498 kinderen geboren in RZ Heilig Hart Tienen”, zegt Merlijn Moonen van de communicatiedienst. “Dat is lichte daling ten opzichte van 2018 met een duidelijke oorzaak: de dienst materniteit moest het afgelopen jaar met minder gynaecologen stellen. Toch was er na de initiële terugval een duidelijk positieve evolutie. Het aantal bevallingen steeg elk kwartaal. Bovendien krijgt de afdeling Materniteit in 2020 versterking van een extra gynaecoloog, waardoor we de groei kunnen verder zetten.”

En die groei van geboortes stelt men ook in het AZ Diest vast. “Al is het niet meteen een uitzonderlijk goed jaar geweest”, klinkt het op de dienst materniteit, die gerund wordt door een team van 20 vroedvrouwen en vijf gynaecologen. “De laatste jaren wisselen de aantallen een beetje. Zo stelden we in 2018 bijvoorbeeld een lichte daling vast ten opzichte van 2017.”