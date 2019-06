Avontuurlijke GPS-wandeling in de Ardennen. Christian Hennuy

04 juni 2019

17u31 8

Nadat de eerste afspraak wegens het voorspelde slechte weer op 14 maart noodgedwongen werd geannuleerd, wordt een nieuwe datum vastgelegd voor een GPS-wandeling in de Ardennen, op donderdag 13 juni. S-Plus en S-Sport regio Tienen werken hiervoor samen met S-Sport Zoutleeuw. Met deze overgang van landelijke wandelingen naar GPS-wandelingen wordt het avontuurlijke nagestreefd, met nadruk op mooie panorama’s en avontuur. Deze wandelingen duren ongeveer vijf uur, pauze inbegrepen. Een rugzak met eten en drinken is vereist tijdens de wandeling. Het vertrek van de wandeling op donderdag 13 juni is voorzien in Coo, op de parking langs de weg om 9 uur .Er is een gezamenlijk vertrek om 7.30 uur op het Begijnhofplein in Sint-Truiden of op de carpool parking in Rommersom - Hoegaarden. Coördinaten: N50° 23.641 - E005° 52.691. Info en inschrijving: 0476/21.81.17, 0476/29.93.87 of gilbert.vandervelpen@skynet.be.