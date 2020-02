Auto slipt en rijdt kamer rusthuisbewoner binnen Kristien Bollen

20 februari 2020

In de Withuisstraat in Tienen reed vanavond iets voor 19 uur een wagen de kamer binnen van een bewoonster van het WZC Twee Poorten. Een BMW die uit de Albertvest kwam en in de richting van Leuven reed begon ter hoogte van de verkeerslichten te slippen. De bestuurder raakte nog een Volvo die aan de overzijde reed en kwam uiteindelijk tot stilstand tegen de gevel van het woonzorgcentrum.

In het woonzorgcentrum was een enorme klap hoorbaar, brokstukken van het raam vlogen de kamer binnen. Als bij wonder vielen er geen gewonden. De bewoonster had slechts net haar kamer verlaten. “De knal was wel héél erg luid; gelukkig waren de meeste van onze bewoners tv aan het kijken, de andere hebben we snel kunnen gerust stellen” vertelt waarnemend directeur Hilde Dierickx van het WZC. “Het personeel heeft de situatie heel goed aangepakt. De bewoonster in kwestie stelt het dus goed en we hebben haar familie ingelicht. Zij krijgt dus wel voorlopig een andere kamer tot alles geruimd is en de herstellingen uitgevoerd zijn, nadien kan zij weer naar haar vertrouwde stek.”

Brandweerlui zijn intussen volop aan de slag om de kamer voorlopig toe te zetten. Beide bestuurders bleven dus ongedeerd en waren niet onder invloed.