Auto-dief op heterdaad betrapt Kristien Bollen

28 augustus 2020

18u49 4

Een bewoner van een huis in de Sint-Laurentiusstraat in Goetsenhoven bij Tienen vrijdagnacht rond 3.50 uur gewekt door een vreemd lawaai. Toen de man poolshoogte ging nemen zag hij een verdacht persoon wegrennen. De dader had alvast de ruit aan de passagierszijde stuk geslagen van de woning die voor de deur geparkeerd stond. De verdachte die op de vlucht sloeg omdat die merkte dat hij betrapt was wilde mogelijk iets uit de wagen, of de auto zelf stelen.