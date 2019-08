Atletiekpiste gesloten voor onderhoudswerken Kristien Bollen

08 augustus 2019

19u27 3

De atletiekpiste op het Houtemveld in Tienen is sinds vandaag tot en met volgende week dinsdag volledig afgesloten voor onderhoudswerken. “De ‘nieuwe atletiekpiste’ ligt intussen al 15 jaar” zegt schepen Wim Bergé. “ De witte belijning is niet meer goed zichtbaar en wordt opnieuw geschilderd en de hele piste krijgt een grondige poetsbeurt. Het is belangrijk dat onze accomodatie er piekfijn blijft uitzien. Dat oogt niet enkel mooi maar maakt het ook aangenamer om er te sporten” aldus de schepen van vrije tijd. De atletiekclub van Tienen traint de komende dagen onder andere op de voetbalvelden en de Finse piste, die wel open blijven. De werken kosten ongeveer een 20.000 euro.