Atelier Nightlight ontvangt het HIB-label van Unizo Vanessa Dekeyzer

19 september 2019

11u32 3 Tienen Atelier Night Light, gespecialiseerd in restauratie van antieke kroonluchters en in de creatie van unieke lichtinstallaties met oude en nieuwe materialen , heeft het Handmade in Belgium label behaald. Martine Ponsaerts, voorzitter van Unizo Tienen, reikte het label uit aan Bertin Verstraete.

“Bij het creëren van nieuwe ontwerpen slagen ze er bij Atelier Nightlight in om oude, zeldzame en zelfs niet voor de hand liggende materialen te hergebruiken. Deze materialen krijgen een nieuwe bestemming en helpen mee aan de realisaties van unieke ontwerpen. Het maatwerk gebeurt op vraag van de klant. Hoewel de ruimte, bestaande materialen of ornamenten een grote rol spelen bij de creatiemogelijkheden slagen ze toch telkens in een persoonlijke, unieke en creatieve afwerking”, klinkt het bij Unizo.



“Het label is een mooie erkenning van ons werk”, reageert Bertin. “HIB is een kwaliteitslabel waarmee je naar de klanten toe vertrouwen kunt scheppen, een poort naar een netwerk van ambachtsmensen die soms complementair kunnen zijn.”