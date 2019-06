Atelier Night Light verkozen tot Ambacht in de Kijker vdt

13 juni 2019

Uit de net geen 500 inschrijvingen voor de wedstrijd Ambacht in de Kijker werd Atelier Night Light van Bertin Verstraete en Geert Buysse uiteindelijk als winnaar uitgekozen. Na een spannende finalestrijd mochten beide zaakvoerders een cheque van 3.000 euro in ontvangst nemen in het Kasteel van Hélécine. “We zijn uiteraard bijzonder fier op deze prijs”, klinkt het. “Het was allemaal zeer spannend en we wensen alle andere laureaten, stuk voor stuk topambachtslieden, ook een dikke proficiat.” Atelier Night Light werd zes jaar geleden opgestart in de vroegere Cinéma Nova bovenaan de Leuvensestraat. Bertin en Geert restaureren antieke kroonluchters en maken ook volledig nieuwe creaties op maat van de klant. Wat ze precies doen, lieten ze ook recent zien aan de selectiecommissie van Ambacht in de Kijker. En daar maakten ze duidelijk indruk op de jury, die hen beloonde met de felbegeerde titel.