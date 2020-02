Astridvest afgesloten van 17 tot en met 21 februari Vanessa Dekeyzer

13 februari 2020

15u28 0 Tienen In de periode van maandag 17 tot en met vrijdag 21 februari zal de technische dienst de bomen op de Astridvest knotten. Om deze werken veilig te kunnen uitvoeren, wordt de straat overdag afgesloten tussen 7 en 20 uur.

Er wordt gestart in het bovenste gedeelte van de Astridvest, tussen de Vierde Lansierslaan en de Verlatstraat. Tijdens deze fase wordt de Astridvest afgesloten tot aan de Verlatstraat. Verkeer blijft mogelijk in het onderste gedeelte van de Astridvest (vanaf de Verlatstraat tot aan de Broekstraat). Tijdens de tweede fase vanaf woensdag 19 februari wordt er gesnoeid in het gedeelte vanaf het kruispunt met de Verlatstraat tot aan het kruispunt met de Broekstraat. Verkeer blijft mogelijk in het bovenste gedeelte van de Astridvest (tussen de Vierde Lansierslaan en de Verlatstraat).