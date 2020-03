Asfalteringswerken in Aandorenstraat Vanessa Dekeyzer

17 maart 2020

07u48 0 Tienen Wegen en Verkeer brengt op 23 maart een nieuwe toplaag asfalt en markeringen aan (N3) op een gedeelte van de Aandorenstraat tussen de aansluiting met de Fabriekstraat, de Molenstraat en aansluiting met de Keistraat in Tienen.

In de winter loopt het wegoppervlak schade op door koude en vriesweer. Elk voorjaar voert een aannemer in opdracht van Wegen en Verkeer op verschillende locaties asfalteringswerken uit om de opgelopen schade te herstellen. Op maandag 23 maart is dit het geval op een gedeelte in de Aandorenstraat in Tienen.

Over een lengte van zo’n 300 meter, tussen de aansluiting met de Fabriekstraat, de Molenstraat en aansluiting met de Keistraat, verwijdert een aannemer eerst de beschadigde asfaltlaag en brengt daarna een nieuwe laag en markeringen aan. “De aannemer werkt in één dag de volledige werfzone over een 300 meter af, waardoor er een volledig parkeerverbod geldt en omwonenden voor één dag gevraagd worden om wat verderop parking te zoeken”, klinkt het bij AWV. “De aannemer zal bij de betrokken omwonenden nog een brief bussen. Voor doorgaand verkeer geldt er een lokale omleiding. Fietsers en voetgangers kunnen nog steeds fietsen en wandelen langsheen de werfzone.”