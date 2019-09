Arthur Dumont leidt nieuwe landbouwraad Vanessa Dekeyzer

09 september 2019

10u06 0 Tienen De landbouwraad heeft een nieuw bestuur. Arthur Dumont, landbouwer uit Hakendover, werd aangesteld als nieuwe voorzitter.

“De raad heeft de voorbije jaren zeer professioneel gewerkt en ik wil die trend zeker verder zetten. Dat moet gebeuren in samenwerking met de stad en onze landbouwers. Bij problemen moeten we de koe bij de horens vatten en naar oplossingen zoeken.” Arthur wordt in het bestuur bijgestaan door ondervoorzitter Tom Engelbosch, penningmeester Raf Simonet, secretaris Ingrid De Tandt en bestuursleden Maria Tollet, Hilde Seldeslachts, Frieda Reymen en Paul Van Goidsenhoven.