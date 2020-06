ART opent inschrijvingen voor volgend academiejaar Vanessa Dekeyzer

10 juni 2020

12u32 0 Tienen De afgelopen weken bleven de deuren van de Academie Regio Tienen nog gesloten, maar vanaf september hopen de leerkrachten hun leerlingen opnieuw te mogen ontvangen en hebben ze enkele nieuwigheden in petto.

Naast de vertrouwde domeinen muziek, woord, dans, jazz-pop-rock en beeldende en audiovisuele kunst, kunnen geïnteresseerden vanaf september ook de opleiding folk- en wereldmuziek in de vestigingsplaats in Lubbeek volgen. Kortenaken wordt vanaf dit schooljaar een nieuwe thuishaven voor beeldende en audiovisuele kunst, met beeldatelier (6- tot 11-jarigen) en levend model 2D-3D (vanaf 18 jaar), terwijl de 10- en 11-jarigen ‘steAm’ kunnen aflaten in de hoofdschool in Tienen.

Het inschrijvingsgeld bedraagt 68 euro (verminderd tarief 44 euro) voor jongeren van 4 tot en met 17 jaar, 134 euro voor 18-tot en met 24-jarigen en 318 euro (verminderd tarief 134 euro) voor volwassenen vanaf 25 jaar. Inschrijven kan vanaf nu op www.tienen.be/art voor bestaande leerlingen en vanaf dinsdag 16 juni om 20 uur voor nieuwe cursisten. De inschrijvingen eindigen op woensdag 30 september.