Architectenkoppel stelt privé-woning open voor het publiek: “De woning is een interpretatie van een oud verhaal over een reus die door een steen geveld werd” Dirk Desmet

17 september 2020

16u00 6 Tienen Architectenbureau AST77 stelt zondag 27 september een wel heel speciale woning open voor het publiek. De constructie is een bijna letterlijke interpretatie van een oud verhaal over een Babylonische koning die droomt over een reus. AST77 realiseerde de herenwoning op de Anemoonsite in Tienen. Het is de privéwoning van architectenkoppel Peter Van Impe en Evelien Broeckx. De open-deur kadert in het evenement ‘Mijn thuis op maat’.

In het verhaal droomt de Babylonische koning Nebukadnessar van een reus met gouden hoofd, zilveren romp, ijzeren benen en lemen voeten. De voeten van de reus worden onderuit gehaald door een rollende steen waardoor de kolos zijn evenwicht verliest en neer gaat. Later ontstond hieruit de zegswijze “een reus op lemen voeten” wat duidt op een robuust en stevig ogend geheel met een fragiele, kwetsbare basis.

Bakstenen reus maar gedragen door gestampte lemen wand

“Onze woning kan je zien als een bijna letterlijke, hedendaagse interpretatie van dit eeuwenoude gezegde en verhaal. In dit geval is het een statige bakstenen reus van vijftien meter hoog, stevig verankerd in het landschap en de vettige Tiense kleibodem maar in de kern gedragen door een gestampte lemen wand en gebouwd volgens het eeuwenoude ambacht, dat wil zeggen zonder bindmiddelen of kunstmatige verstevigers. De veertig centimeter dikke en vijftien meter hoge wand vormt de dragende kern voor het bakstenen omhulsel en is het hart en de blikvanger doorheen de hele woning. De wand oogt kloek en stevig maar is in wezen fragiel en kwetsbaar want hij is eenvoudigweg met water weer te transformeren tot zijn liquide basisvorm, modder”, vertelt Peter.

6 verschillende woonzones, elk met eigen sfeer

Het huis vormt de kop van een rij van twaalf aaneengesloten herenwoningen die de zuidzijde van de atletiekpiste flankeert. “Elke herenwoning heeft een voetafdruk van zeventig vierkante meter op een perceel van tweehonderd vierkante meter, telt vijf niveaus en moet verplicht opgetrokken worden in rode baksteen”.

Op de site zijn zes verschillende woonzones voorzien, elk met een eigen sfeer en aangepaste woontypologie, die gegroepeerd worden rond de voormalige atletiekpiste die op haar beurt wordt ingericht als centrale groene verblijfsruimte.

Voor het bouwen van de woning werden eeuwenoude bouwtechnieken gebruikt, net als lokale materialen. Zo bijvoorbeeld werd de uitgegraven aarde, nodig om de funderingen te realiseren, herbruikt . “Door het toepassen van de oude, in de vergetelheid geraakte bouwtechniek van het stampleem brengt de woning ode aan een ambacht uit het verleden. Tegelijkertijd staat het project in het heden door het toepassen van zoveel mogelijk natuurlijke technieken om de ruimteklimatisatie op te lossen: zo reguleert de aarden wand de luchtvochtigheid en wordt de koude-opslag van de kelder gebruikt als koeling voor de woning. De woning kijkt tenslotte ook naar de toekomst met haar flexibiliteit naar ruimte indeling en het circulair gebruik van materialen, zowel nu als op lange termijn”, besluit Peter.

Op zondag 27 september stelt het koppel hun deur open tussen 13 en 18 uur. Op voorhand inschrijven is verplicht en kan je doen via Mijn Thuis op Maat. Door de coronamaatregelen mogen maar 15 personen per tijdslot van 30 minuten binnen.