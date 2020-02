Arbeider naar ziekenhuis na val van ladder Kristien Bollen

10 februari 2020

In een woning aan de Sint-Truidensesteenweg raakte maandagmiddag rond 13.50 uur een arbeider gewond. De 40-jarige man uit Haacht was er voor een firma centrale verwarming aan het installeren maar viel hierbij van een ladder. Het slachtoffer klaagde over pijn aan de schouder, elleboog en heup. Hij werd ter verzorging overgebracht naar de spoeddienst van het ziekenhuis in Tienen.