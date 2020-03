Applaus en vlaggen als dankbaarheid voor het zorgpersoneel Kristien Bollen

20 maart 2020

13u54 0

Vandaag om precies 12 uur gaf Tienen gehoor aan de oproep om onze zorghelden een hart onder de riem te steken met applaus en het uithangen van witte lakens. In de Kliniekstraat, recht tegenover het regionaal ziekenhuis, kwamen mensen in de handen klappen om zo hun dankbaarheid aan het medisch en verzorgend personeel te tonen. Ook op verschillende locaties in de stad hangen witte vlaggen uit, al dan niet met een boodschap.

