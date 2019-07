Appartementen ontruimd na brand Kristien Bollen

In de Broekstraat in Tienen, net naast het festivalterrein van Suikerrock, brak vanavond rond 19.15 uur brand uit in een appartement. Bewoners hadden een pot op het vuur gezet en deze uit het oog verloren. De pot met olie vatte vuur en de vlammen sloegen in de dampkap. Bij de keukenbrand ging heel wat rookontwikkeling gepaard. Het gezin kon tijdig hun woonst verlaten. Hulpdiensten evacueerden alle bewoners van de appartementen en dienden de eerste zorgen toe. Niemand moest uiteindelijk naar het ziekenhuis overgebracht te worden. Brandweer had het vuur snel onder controle.