Annemie en John willen concessie voor de uitbating van de cafetaria in het Vianderdomein graag verlengd zien “Dan wordt Zomers Zoet gewoon Winters Warm” Vanessa Dekeyzer

20 augustus 2019

17u41 0 Tienen Als het van John Kraanen en Annemie Couvreur afhangt, blijft de cafetaria van het Vianderdomein ook na 15 oktober ‘Zomers Zoet’. De concessie voor de pop-up bar loopt binnenkort af, maar de huidige uitbaters hebben nog veel plannen. “Het zou tof zijn mochten we deze nog kunnen realiseren.”

Met volle goede moed en na heel wat investeringen openden John en Annemie eind mei hun Zomers Zoet pop-up zomerbar in het Vianderdomein. “En daar hebben we nog geen seconde spijt van gehad. In juni kregen we meteen enkele pittige uitdagingen voorgeschoteld met het personeelsfeest van de stad en aansluitend een examenfuif. Eens de vuurdoop doorstaan, konden we onze plannen uitrollen.”

Zo organiseren Annemie en John bijvoorbeeld elke zondag brunches van 10.30 uur tot 12.30 uur. “Die krijgen stilaan meer aantrek. Zeker voor september, wanneer het normaal minder warm weer wordt, zijn er al veel reservaties. En ook onze picknickmanden vliegen de deur uit. Je kan eenvoudig een dag op voorhand zo’n mand bestellen en dan kan je die gezellig uitpakken hier ergens op het domein. We krijgen bijzonder positieve reacties op dit initiatief, net als op onze wekelijkse zaterdagvoormiddagloopjes in het domein. Deze worden begeleid door de Tiense bewegingscoach Lieve Govaerts. Iedereen is welkom van 10 tot 12 uur.”

En ook de minigolf wordt weer erg druk gebruikt. “Dagelijks komen er mensen langs om minigolf te spelen. Dat is echt gek. Zelfs bij 40 graden waren de banen in gebruik. Samen met de stad zorgen we er voor dat deze onderhouden blijven. Misschien kunnen er in de toekomst nog cijfertjes bij de verschillende banen geplaatst worden. Daar is wel vraag naar.”

De minigolf wordt vaak gecombineerd met een leuke zoektocht op het domein. “Heel wat kindjes hebben hier al hun verjaardagsfeestje gehouden. De zoektochten worden begeleid en geanimeerd door mijn zoon Jef Van Hemelryck, actief in de kunstwereld. En mijn dochter helpt ook in de cafetaria. Het is bijna een familiebedrijfje geworden”, zegt Annemie lachend. “Maar we worden daarnaast bijgestaan door een topteam van jobstudenten. Zij hebben zeker ook hun steentje bijgedragen tot het succes.”

En dat succes willen John en Annemie graag verder zetten. “Nu alles stilaan begint te rollen, moet je eigenlijk alweer stoppen. Dat is jammer. Wij zien het zeker zitten om er een definitieve concessie van te maken. We hebben de stad alvast om een verlenging gevraagd. In de herfst en de winter moet je de cafetaria natuurlijk niet elke dag openhouden, want dat is niet rendabel, maar je kan perfect met vaste dagen werken voor bepaalde initiatieven. En reservaties voor feestjes kunnen uiteraard ook blijven doorlopen.”

De vissers zouden alvast blij zijn mochten Annemie en John blijven. “We hebben een heel goede verstandhouding en voor ons zou het leuk zijn om een warme plaats te hebben tijdens de wintermaanden”, zegt Maurice Vanmechelen van de Viander Vissers. Schepen Wim Bergé (CD&V) houdt de boot wel nog even af. “We moeten bekijken wat mogelijk is, maar momenteel is er nog niets beslist over een ‘postconcessie’. De Viander zal alvast een belangrijk aandachtspunt zijn in de meerjarenplanning.”