Annelies ziet klantenbestand na overname krantenwinkel mooi verder groeien: “Ik geloof dat de papieren krant zal blijven bestaan” Vanessa Dekeyzer

23 december 2019

14u48 2 Tienen Vorig jaar nam Annelies Vanelven de alom gekende dagbladhandel ‘Bij Cluts’ aan de Minderbroedersstraat over. Niet zonder risico, want cijfers tonen aan dat het aantal krantenwinkels de laatste jaren drastisch gedaald is. “Ik heb nog geen seconde spijt van de overname”, aldus Annelies. “Het voorbije anderhalf jaar heb ik het klantenbestand zelfs mooi zien groeien.”

Annelies straalt achter de toog van haar dagbladhandel en terecht, want de winkel draait bijzonder goed. “De zaak had al een mooi klantenbestand, maar ik ben fier te kunnen zeggen dat dit nog verder uitgebreid is sinds de overname. Zowel de verkoop van dagbladen als van De Loterij is gestegen.”

Als zaakvoerder van een krantenwinkel deelt Annelies van op de eerste rij mee in het lief en leed van haar klanten. “Ik heb al heel wat verhalen gehoord! Mensen vertellen graag kleine grootse dingen des levens. Wat me bijblijft, is dat de mens sterk is, en dat iedereen zijn eigen kijk op het leven heeft en de actualiteit anders interpreteert. Gelukkig maar! Dat maakt het leven, en zeker mijn job, interessant.”

Samenhorigheid

Annelies krijgt heel wat steun van de buurt. “Hier is een enorme samenhorigheid aanwezig. Als ‘groentje’ kan ik steeds terecht bij de collega-handelaars, die me met raad en daad bijstaan. Dat geeft mij het gevoel dat ik er niet alleen voor sta. Daarnaast heb ik ook superfijne buren, die mij al eens een tasje soep of een pistoletje brengen. Het afgelopen jaar zijn er tal van nieuwe vriendschappen ontstaan.”

Annelies moderniseerde kort na de opstart haar winkel. “Ik vond het toch belangrijk om mijn stempel te drukken op de inrichting. Daarnaast heb ik ook het gamma rookwaren uitgebreid en is er in de winkel een toestel voor sportweddenschappen gekomen. Deze laatste leidt tot interessante gesprekken en prognoses over komende wedstrijden. Ik vind het super om een vaste klant een centje te kunnen meegeven na een sportief weekend.”

Aardbeien

In de zomermaanden verkocht Annelies ook aardbeien. “Hiervoor ben ik ondertussen gekend”, zegt ze lachend. “Ik had dan ook de eer om aardbeien van topkwaliteit van het lokale Bruyninckx Fruit te mogen verkopen. Eén bepaalde klant kocht elke week een paar bakjes voor zijn bedienden op kantoor, een andere voor zijn vrouw in het rusthuis. Leuk toch om deel uit te mogen maken van ‘de kleine warme dingen’ in het leven? En nu het winter is, verkoop ik honing uit de streek. Ook voor dit artikel komen de mensen terug. Net als voor de wenskaarten. Ik ben bijzonder trots op het assortiment dat tot stand gekomen is dankzij een fijne samenwerking met de firma Enfant Terrible/Mailbox. Iedereen die op zoek is naar een originele wenskaart, kan dus zeker zijn ding bij mij.”

Ik geloof dat de papieren krant zal blijven bestaan. Niks zo gezellig als een ‘echte’ krant lezen samen met een tasje koffie. Annelies Vanelven

De toekomst van de dagbladhandels blijft op termijn onzeker. Maar Annelies gelooft alvast in haar winkeltje. “Ik geloof dat de papieren krant zal blijven bestaan. Niks zo gezellig als een ‘echte’ krant lezen samen met een tasje koffie. Op dit moment ben ik dus voorzichtig trots op mijn eerste jaar als dagbladhandelaar. Het is hard werken en veel meer dan enkel ‘s morgens de deuren openen. Maar ik ben nog geen enkele dag met tegenzin vroeg opgestaan en ik ben altijd blij om vaste klanten te zien en een babbeltje te slaan. We gaan dus zeker met veel enthousiasme en zin door!”