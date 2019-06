Anja Abts kiest resoluut voor de horeca na dertien jaar haar eigen kledingboetiek gerund te hebben

Vanessa Dekeyzer

21 juni 2019

15u53 0 Tienen Dertien jaar lang runde ze met veel passie en plezier de vrouwenkledingsboetiek Vitalie in de Leuvensestraat, maar vandaag is Anja Abts (42) toe aan een nieuwe uitdaging. Vanaf zondag staat ze drie maanden lang in haar pop-up eetzaak Vitalie op de site van het Oude College. “Dit geeft me de kans om de winkel in de Leuvensestraat te verbouwen tot broodjesbar ‘Koek en Ei’.

Voor Anja haar eigen boetiek opstartte, werkte ze zeven jaar in modezaak Arly in Tienen. “Ik heb dus steeds in de mode gezeten en eigenlijk was ik er een beetje op uitgekeken. Impulsief als ik ben, besloot ik het over een andere boeg te gooien en iets te doen met mijn passie voor koken. Die heb ik al van kleins af aan. Zo ben ik ergens in het middelbaar zomaar van richting veranderd, zonder dat mijn ouders dat wisten, omdat ik dan koken in mijn lessenprogramma had zitten. Ik ben blijven koken en experimenteren met eten, ook al was dat dan enkel voor mezelf, mijn familie en vrienden.”

Gezellig

Anja wil in november starten met een broodjesbar in haar huidige winkel in de Leuvensestraat. “In afwachting deed Peggy van Re-Wine-D, een pop-up wijnzaak op de Collegesite, me het voorstel om in een van de leeggekomen lokalen op de site al wat te komen oefenen. En dat leek me een topidee, want ik heb nog geen horeca-ervaring. Ik heb de voorbije weken keihard gewerkt om er hier iets gezelligs van te maken en ik denk dat me dat ook gelukt is.”

Je kan vanaf zondag bij Vitalie terecht voor een zomers getinte kaart met daarop onder meer slaatjes, pasta’s, quiches en toast. Wie graag vegetarisch eet, kan ook zeker aan zijn trekken komen. “En ik hou ook rekening met allergieën. Gewoon even melden bij de bestelling”, zegt Anja. “Ook bijzonder op de kaart zijn de cocktails en de fingerfood. En niet te vergeten de desserten met veel liefde gemaakt door mijn papa. Ik ben heel benieuwd naar wat het zal geven, maar ik heb er ongelofelijk veel zin in!”

Je kan bij Vitalie terecht op dinsdag van 9 tot 17 uur, op donderdag van 11 tot 21 uur, op vrijdag van 11 tot 22 uur, op zaterdag van 15 tot 22 uur en op zondag van 11 tot 18 uur.