Angeline (91), die heup brak bij laatste gemeenteraadsverkiezingen, gaat niet meer stemmen: “Ik ben blij dat ik nog thuis kan wonen na die val, maar alleen buitenkomen doe ik niet meer” Kristien Bollen

24 mei 2019

14u55 14 Tienen Zondag trekken we met zijn allen naar de stembus, maar Angeline Lonneu zal er niet bijzijn. De intussen 91-jarige dame uit Tienen brak vorig jaar net nadat ze haar stem uitbracht haar heup bij een val in het kieslokaal in het klein College. Intussen onderging Angeline, beter gekend als Celine, een zware operatie en revalidatie.

Een vijftal weken verbleef Celine in het ziekenhuis om te herstellen van de heupoperatie. Groot was haar angst toen om nooit meer zelfstandig te kunnen wonen en in een rusthuis terecht te komen. “Jawel, ik ben enorm blij dat ik nog thuis kan wonen. Ook dankbaar voor de buren die me hierbij helpen. Van de operatie ben ik redelijk goed hersteld, al kan ik niet meer zo stappen als vroeger. Voor alles heb ik een rollator nodig, ook in huis. Buren en vrienden installeerden mijn bed in de woonkamer en maakten plaats vrij zodat er een grote doorgang is naar de andere vertrekken op het gelijkvloers.”

Alleen buitenkomen durf ik niet meer

“Buitenkomen durf ik ook niet meer alleen”, zegt Angeline. “Vroeger ging ik al eens naar de buren, maar de trapjes aan mijn voordeur kan ik niet meer nemen.” Maar voor de levenslustige dame is er wel een andere oplossing. “Nu komen de buren gewoon tot hier, dus is er eigenlijk niet echt een probleem. Als we maar samen een tas koffie kunnen drinken. En als ik eens de stad in wil, is er wel een van de buren die me in mijn ‘rolwagen’ brengt.”

Smalle doorgangen

Zo ging ze dus ook naar het stembureau vorig jaar, in haar rolstoel, geholpen door de buurman. “Maar toen we aan het kieslokaal kwamen, merkte ik dat het onmogelijk was om met de rolstoel binnen te raken. Nergens stond aangeduid dat er een andere ingang was voor rolstoelgebruikers of dat er iemand ter beschikking was om te begeleiden. Daarom besloot ik om de rolstoel buiten te laten staan en om rustig binnen en buiten te wandelen. In het lokaal waren echter drie stemburelen en de doorgangen waren héél smal. Gaan stemmen ging nog net, het ging pas mis toen ik weer naar buiten wilde gaan. In alle drukte struikelde ik over één van de steunpootjes van een afscheidingswand tussen de burelen. “

Verantwoordelijkheid... Of toch niet?

De gemeente staat steeds in voor de logistiek tijdens de stemmingen. “We zijn dus verantwoordelijk voor dit incident en we zullen dan ook een dossier opstellen, waarna onze verzekering de kosten op zich zal nemen”, reageerde burgemeester Katrien Partyka na het voorval.

Zij stellen dat ik die steunpootjes maar had moeten zien. Ik was zonder struikelen binnen geraakt, dus had ik ze ook maar moeten zien als ik naar buiten ging. ‘t Is te hopen dat ze zelf nog zo goed zien als ze 90 zijn Angeline Lonneu

Groot was dan ook de verbazing toen Angeline op 18 april dit jaar een brief kreeg van de verzekeringsmaatschappij van de stad Tienen. Hierin staat immers te lezen dat zij besluiten om niet tussen te komen in de kosten. Celine kan het eigenlijk niet goed vatten. “Zij stellen dat ik die steunpootjes maar had moeten zien. Ik was zonder struikelen binnen geraakt, dus had ik ze ook maar moeten zien als ik naar buiten ging. ‘t Is te hopen dat ze zelf nog zo goed zien als ze 90 zijn”, gekscheert Celine. “Het was er gewoon chaotisch druk. Blijkbaar stond er aan het kiesbureau ook een medewerker van de stad om mensen met een rolstoel te begeleiden naar een andere ingang. Toen wij arriveerden, stond die er even niet. Anders hadden we wel eventjes gewacht op die hulp. Ach, verzekeringen...”, zucht Celine. “Ik wil absoluut geen schadevergoeding, maar als mijn medische kosten gewoon terugbetaald worden, zou ik al héél tevreden zijn. Uiteindelijk ben ik blij dat ik nog in mijn huisje kan wonen en niet in een rusthuis terecht ben gekomen. Nu heb ik toch nog wat zelfstandigheid met de hulp van buren.”

Kar gekeerd?

Bij het horen van dit verhaal, keerde de verzekeringsmaatschappij van de stad Tienen toch haar kar, lijkt het: “Via uw bericht ontdekten wij enkele elementen die niet in ons bezit waren en die niet helemaal gelijk lopen met de info waarover wij beschikten. onder deze omstandigheden zijn wij uitzonderlijk bereid om zonder erkenning van aansprakelijkheid de medische kosten (na tussenkomst van het ziekenfonds) van Mevr. Lonneu ten laste te nemen”, klonk het daar.

Ruimer stembureau dit jaar

Ook bij de stad hebben ze lessen getrokken uit het incident. Normaal gezien zouden nu zondag alle stembureau’s in Tienen goed toegankelijk moeten zijn, ook voor andersvaliden. “Vroeger maakten we gebruik van het oud-college in de Broekstraat” zegt burgemeester Katrien Partyka. “Door de pop-ups die er zijn kan dat niet meer en kozen we toen voor het Klein College in de Rijschoolstraat. De werkgroep Toegankelijk Tienen bezorgde ons een rapport van alle stembureau’s met opmerkingen en suggesties. Die nemen we allemaal mee. De zaal Manège op het Sint-Jorisplein lijkt ons hiervoor beter. Dus zal men nu stemmen in de Manège, die veel ruimer is. De tellingen gebeuren wel nog in de klaslokalen. Trouwens, het is ook de laatste maal dat we in Tienen gaan stemmen met papier en potlood.”

Eind goed, al goed?

Met dit nieuws is Celine tevreden. Nu nog hopen dat haar buurman, die nu haar volmacht heeft voor zondag, het juiste bolletje kleurt !