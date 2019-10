Ambachten: pottenbakker Dominique Stienlet geeft kennis door tijdens populaire workshops Vanessa Dekeyzer

19 oktober 2019

09u00 0 Tienen Pottenbakken is weer hip. Dat merkt ambachtsman Dominique Stienlet heel duidelijk in het aantal deelnemers aan zijn workshops in zijn nieuwe atelier in Kumtich. “En gelukkig eigenlijk dat er zoveel interesse is om bij mij les te volgen, want zonder die inkomsten zou ik het als professioneel pottenbakker niet lang redden.”

Maar wat maakt pottenbakken nu weer zo populair? Zou de romantische scène van Demi Moore en Patrick Swayze in de film Ghost nog steeds zijn effect hebben? “Die scène komt hier al eens ter sprake, maar ik denk eerder dat de mensen opnieuw meer op zoek zijn naar unieke dingen, die niet met machines maar met de eigen handen kunnen gemaakt worden”, zegt Dominique. “Ik hoorde dat al van de mensen die spontaan binnen liepen in het pop-up atelier The Artisan Hub in de Diestsestraat in Leuven. Er kwam ook iemand langs, eigenaar van een oude hoeve in de Kerkomstraat in Kumtich, die me ‘out of the blue’ vroeg of ik geen interesse had om mijn atelier daar onder te brengen.”

Na een jaartje renovatie nam Dominique in september vorig jaar zijn intrek in de hoeve. “Ik ben toen ook gestart met het geven van workshops omdat ik mijn kennis graag wil delen. Er kwamen meteen heel veel cursisten op af en zo heb ik het afgelopen jaar zeker al 120 mensen leren pottenbakken. Of dat moeilijk is? Ja, zeker in het begin. Het belangrijkste is dat je de klei goed in het midden van de draaischijf plaatst en houdt. Het is echt voelen met je vingers en grenzen durven opzoeken. Hoe meer je oefent, hoe beter het lukt.”

“Ook bij mij kan er nog iets mislopen, wanneer ik nieuwe vormen uitprobeer”, zegt Dominique lachend. “Ik vind het belangrijk dat je blijft experimenteren. Zo kijk ik ook naar collega-pottenbakkers in het buitenland, naar hoe zij dingen aanpakken en welke keramiek zij maken. Vooral in Frankrijk is het pottenbakken bijzonder populair. Overal heb je pottenbakkersdorpen waar traditionele pottenbakkers en keramiekkunstenaars hun deuren wijd open zetten. Hun statuut daar is wel veel voordeliger dan dat van ons wat BTW betreft. Dat maakt natuurlijk er in ons land veel minder mensen professioneel met keramiek bezig zijn. Ik schat dat er in Vlaanderen nog een dertigtal professionele pottenbakkers zijn.”

Voor tachtig procent leeft Dominique van het leven van lessen. “Voor de verkoop van mijn keramiek reken ik op bestellingen van privépersonen en van de horeca. Soms worden er hele serviezen gevraagd, soms één speciaal potje. Maar telkens zijn het unieke stukken. Wat ik altijd wat jammer vindt, is dat veel mensen wanneer ze op vakantie zijn, lopen om de lokale keramiek mee naar huis te nemen als geschenk voor zichzelf of voor anderen, terwijl ze in eigen land daar niet voor kiezen. Ja, je betaalt inderdaad wat meer dan in de Ikea, maar dat is altijd zo wanneer je handwerk aflevert.”

Dominique experimenteert niet alleen met vormen en technieken, hij probeert ook glazuren uit, zonder giftige metalen of onethisch kobalt. “Kinderen in de wereld gaan dood aan het ontginnen van kobaltmijnen. Daar wil ik niet aan meewerken, dan maar geen flashy blauw op mijn keramiek.”

Dominique wil na verdere renovatie van de hoeve in het voorjaar van 2020 een winkelpunt openen. “Zo kunnen mensen hier gewoon binnen stappen en iets decoratiefs of functioneel kopen.” Voor de precieze openingsdatum houd je best de website www.maanpotkeramiek.be goed in de gaten.