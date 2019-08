Alweer festival afgelast: Rock Aflaat gaat niet door Kristien Bollen

16u18 12 Tienen Het weekend van 23 en 24 augustus zou Rock Aflaat opnieuw plaatsvinden op de Veemarkt. Het gratis festival was in het verleden steevast een succes, maar na de editie in 2012 stopte de organisatie er mee. Dit jaar zou men de succesformule terug hervatten.

Helaas laat de organisatie van Rock Aflaat, het 100 % gratis festival in hartje Tienen waar lokale bands worden er gekoppeld aan de beste tribute- of coverbands uit de streek, via hun facebookpagina weten dat het festival dit jaar niet kan doorgaan. “We vinden het jammer om te melden dat Rock Aflaat 2019 dit jaar niet zal doorgaan. We kunnen de kwaliteit niet leveren die we wouden brengen zonder risico’s te nemen die we liever vermijden. Het deed ons deugd om te zien hoeveel mensen enthousiast waren en uitkeken naar Rock Aflaat. Een oprechte sorry voor de mogelijke teleurstelling !”, aldus de organisatie.