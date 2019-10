Alternerend parkeren Potterijstraat Vanessa Dekeyzer

03 oktober 2019

10u42 4

De gemeenteraad sprak zich positief uit over de invoering van alternerend parkeren in de Potterijstraat tussen de Moespikvest en de Groenstraat. Dit betekent dat de parkeerplaatsen ter hoogte van de huisnummers 42 en 44 verdwijnen. De parkeerplaatsen aan de huisnummers 46 en 52 worden verplaatst naar de overzijde van de straat. De technische dienst zal hiertoe de nodige parkeervakken aanbrengen. Deze maatregel wordt genomen om de snelheid van het doorgaand verkeer in de straat te doen afnemen en de veiligheid van de andere weggebruikers te garanderen.