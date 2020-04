Als Suikerrock toch groen licht mocht krijgen, zullen de trouwe fans en medewerkers dan op post zijn? Vanessa Dekeyzer

14 april 2020

15u49 4 Tienen Het zijn bange tijden voor de festivalorganisatoren. Ook in Tienen is de vrees groot voor een afgelasting van de afscheidseditie van Suikerrock. In december vorig jaar kondigde organisator Walter Kestens aan dat het festival na 34 jaar stopt na 2020. Zorgt corona nu al voor een vervroegd definitief afscheid?

Het is nog even voor Suikerrock plaatsvindt, maar de kans lijkt steeds kleiner te worden dat de Grote Markt van 30 juli tot en met zondag 2 augustus op haar grondvesten zal daveren. Werchter liet al weten dat Pearl Jam zijn tour schorst als gevolg van corona. Voor Suikerrock blijven afgelastingen voorlopig uit, laat Kestens weten. Het is nu dus wachten op de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad, die woensdag samenkomt. Als Suikerrock toch groen licht krijgt, bestaat de vrees dat er toch minder mensen naar de festivals zullen trekken. Of niet? Wij vroegen het aan enkele trouwe fans van Suikerrock.

Jan Beirnaert is al vele jaren paraat op het festival als spoedarts. “Mocht Suikerrock doorgaan, zou ik nog wel gaan”, reageert hij. “Maar misschien ga ik dan wel niet tussen het volk lopen. Op de hulppost zelf kan ik nog voldoende afstand nemen en goede bescherming aandoen. Maar ik vrees dat het festival niet zal kunnen plaatsvinden en dat zou ik bijzonder jammer vinden. Ik koester nog de hoop dat de afscheidseditie naar volgend jaar kan verschoven worden. En mocht dat niet het geval zijn, vind ik dat er sowieso een vervangfestival moet komen.”

Benno Vandevelde is jaar na jaar trouw op post alle dagen van Suikerrock. Hij was ook twaalf jaar medewerker van het festival. “Als mensen zoals professor Niels Hens, virologen Van Gucht, Van Ranst en Vlieghe, het licht op groen zetten, zou ik misschien wel gaan. Maar toch knaagt er iets bij mij. Mijn vrouw Eva werkt op UZ Leuven en mijn mama verblijft in het zwaar getroffen woonzorgcentrum ’t Spelthof. Ik zit dus met een raar gevoel. Kan je, terwijl er enkele maanden voorheen zoveel mensen aan het virus gestorven zijn, je zorgeloos in een massa begeven? Zullen alle bezoekers gescreend worden met scanners zoals in China? Veel vragen die nog door mijn hoofd rond zoeven.”

“Als Suikerrock mag plaatsvinden, ga ik, want dan hebben specialisten beslist dat het mag”, reageert trouwe fan Steven Massart. “Ik vermoed wel dat veel mensen lang bang zullen blijven, maar ik ga persoonlijk nooit uit van worst case scenario’s. Ik denk niet aan ‘wat er kan gebeuren als…’. Maar ik vrees toch het een lange saaie zomer zonder festivals zal worden.”

“Uiteraard zal elke activiteit afgetoetst worden aan de officiële richtlijnen”, zegt urgentiearts Hans Decoster. Hij coördineert al sinds 2011 op Suikerrock Discipline 2: de medische component van de veiligheidscel naast brandweer, politie en organisator. “Mijn persoonlijk engagement naar Suikerrock blijft 100 procent, maar zonder twijfel gaat veiligheid boven alles, ook voor Suikerrock.”

Dat gezondheid voorgaat op alles, vindt ook trouwe fan Danny Buttiens. “Maar als de zomerfestivals toch mogen doorgaan, wil dit zeggen dat de experts hier achter staan en dan zou ik zeker gaan. Ik kan niet thuis blijven als Suikerrock op een boogscheut van mijn voordeur bezig is.”

Didier Pierco uit Landen mist ook geen enkele editie. “Ik heb mijn tickets al geruime tijd. Het is nu dus bang afwachten, zeker omdat het de laatste editie zou zijn. Als het mag doorgaan, zal ik er waarschijnlijk wel bij zijn, misschien wel met mondmasker.”