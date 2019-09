Alpha Hotel opent eerste aparthotels voor Tienen Vanessa Dekeyzer

30 september 2019

18u11 12 Tienen Vanaf nu heeft het Alpha hotel, naast haar 17 gerenoveerde kamers, ook vier aparthotel kamers beschikbaar. Deze kunnen zowel voor lang als voor kort verblijf gehuurd worden. Uitbaatster Carole Moers investeerde in dit project extra in toegankelijkheid en familievriendelijkheid. “We willen dat iedereen hier terecht kan.”

Aparthotels zijn kleine appartementen van gemiddeld 50 vierkante meter, waarin minstens vier personen kunnen slapen en waar gekookt kan worden. “Voor wie langer in onze stad wil blijven, is dit een goedkopere oplossing dan het huren van een hotelkamer voor verschillende dagen”, vertelt Carole Moers. “En daar is toch wel vraag naar.”

Achter het hotel werd, na afbraak van het bouwvallige pand, een volledige nieuwbouw opgetrokken. Op het gelijkvloers bevinden zich twee aparthotels, waarvan eentje volledig toegankelijk is. “Vandaag is zo’n verblijf in onze regio nog niet voorhanden, dus dit kan zeker een meerwaarde betekenen”, zegt Carole. “Ook familievriendelijkheid dragen we hoog in het vaandel. Zo kunnen de twee appartementen op de verdieping naar mekaar opengesteld worden, zodat je één grote woonst bekomt, ideaal voor families en groepen.”

Voor meer info kan je terecht op www.alphahotel.be.