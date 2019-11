Alle 15 Hagelandse burgemeesters zetten rode neus op Vanessa Dekeyzer

29 november 2019

08u00 25 Tienen Vrijdag is het Rode Neuzen Dag. In het Hageland werden de voorbije weken tal van initiatieven op poten gezet door particulieren, organisaties, scholen en bedrijven. Wij deden een oproep naar de burgemeesters van het Hageland om een rode neus op te zetten, een selfie te nemen en ons deze te bezorgen. Prachtig om te zien dat alle vijftien burgemeesters dit spontaan deden.

“Tot voor ik burgemeester van Begijnendijk werd op 1 januari dit jaar, heb ik gewerkt als jobcoach in het psychiatrisch zorgcentrum in Geel”, vertelt Bert Ceulemans, burgemeester van Begijnendijk. “In die functie heb ik zowel jongeren als volwassen begeleid met een psychische kwetsbaarheid. Ik stel vast dat er nog steeds een groot taboe heerst rond de term ‘psychiatrie’ en ik ben ervan overtuigd dat acties zoals die van Rode Neuzen het stigma en de taboesfeer hieromtrent doorbreken.”

“Er mag geen schaamte zijn tegenover maatschappij die idealen steeds vooropstelt”, gaat burgemeester Ceulemans verder. “Het is belangrijk dat personen met een psychische kwetsbaarheid de weg kennen en zo snel mogelijk kunnen doorverwezen worden naar de juiste hulpverlening. Ook op het lokale niveau worden we regelmatig geconfronteerd met inwoners die psychische lijden en dienen we hier onze verantwoordelijkheid te nemen.”

Jeugd is de toekomst

“De jeugd is onze toekomst en we moeten hier achter staan”, stelt burgemeester van Scherpenheuvel-Zichem, Manu Claes. “Te veel van onze jongeren voelen zich niet goed in hun vel. Met mijn rode neus steun ik de projecten die onze jeugd mentaal sterker maken zodat ze ook sterker in het leven kunnen staan.”

“Ik werkte al mee met de Rode Neuzen Dag van dit jaar via de recyclage-actie van Make Belgium Great Again en Recupel”, zegt burgemeester van Tielt-Winge Rudi Beekend. “In onze steeds snellere en meer ingewikkelde maatschappij is het als jongere immers veel makkelijker dan vroeger om de pedalen kwijt te geraken. Op zo’n moment is een beetje ondersteuning mooi meegenomen.”

“Mentaal welbevinden is een recht voor iedereen, voor jong en oud. Wij willen zeker ons steentje bijdragen, in dit geval voor deze jonge doelgroep”, reageert burgemeester Jo Roggen van Geetbets. En ook Peter Reekmans, burgemeester van Glabbeek, zette graag de rode neus op. “Glabbeek is een warme gemeente met een groot hart voor goede doelen. De Rode Neuzen Dag steunen we dan ook graag volop!”