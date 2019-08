Alexianen eerste Vlaamse psychiatrische kliniek met internationaal kwaliteitslabel NIAZ-Qmentum Kristien Bollen

08 augustus 2019

19u25 0 Tienen Alexianen Zorggroep Tienen krijgt vandaag als eerste instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen de internationaal erkende accreditatie van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ). Het label staat garant voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg.

Continue kwaliteitsverbetering

Samen met twee Nederlandse ziekenhuizen heeft de psychiatrische kliniek Alexianen Tienen vandaag de NIAZ-Qmentum-accreditatie op zak. De kliniek, die onderdeel is van de groep Broeders van Liefde, is daarmee de eerste instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen.

In totaal werden meer dan 600 criteria onderzocht, gericht op de doelgroepgerichtheid, de toegankelijkheid en de veiligheid van de zorg, de arbeidsomstandigheden, een cliëntgerichte zorgverlening, effectiviteit en efficiëntie. Voor alle criteria werden voortreffelijke resultaten behaald.

Expertise

Dat betekent niet dat de organisatie nu op haar lauweren zal rusten. “Kwaliteitsvolle zorg leveren is een continu verbeterproces”, vertelt algemeen directeur Gust Rector. Een uitgewerkt meldingssysteem voor incidenten, een goed uitgebouwd documentbeheersysteem en een uitgekiend vormings- en trainingsprogramma voor de medewerkers moeten daartoe bijdragen.

“Dit label is de bevestiging van de expertise die het team dagelijks inzet. We kunnen dit enkel toejuichen en hen feliciteren. Met de steun van de raad van bestuur streven de zorgorganisaties van de groep Broeders van Liefde op diverse domeinen naar de meest kwaliteitsvolle zorg”, zegt Gust Rector.

Koen Oosterlinck, gedelegeerd bestuurder van de groep Broeders van Liefde, is ontzettend blij met de erkenning. “We bedanken graag alle medewerkers die dit mogelijk maakten. Deze accreditatie zullen we nu ook verder uitrollen in onze andere voorzieningen. Maar doorheen alle processen blijven we, zoals altijd, gevoelig voor de zorgrelatie met elke patiënt.”