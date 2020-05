Alerte winkeldetective betrapt dievegge Kristien Bollen

11 mei 2020

In de Carrefour aan de Albertvest in Tienen trok maandagnamiddag rond 13.20 uur een dame de aandacht van een winkeldetective. De dame plaatste enkele goederen in een tas en vouwde die vervolgens op. Andere goederen die ze er bovenop plaatste, bood ze aan de kassa aan ter betaling. Toen de 38-jarige dame uit Tienen de winkel wilde verlaten, sprak men haar aan. In de tas, die de dame niet had aangeboden ter betaling, stak een fles sterke drank, grijze garnalen, gerookte zalm, tabakswaren en twee Nintendo-spelletjes. Alles samen ter waarde van 193 euro. De gealarmeerde politie nam de dame mee voor verhoor en verder onderzoek.