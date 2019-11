Alerte hond voorkomt woninginbraak bij baasje Kristien Bollen

07 november 2019

In de Herestraat in Tienen werd woensdagavond net iets voor middernacht gewekt door het geblaf des hond des huizes. Toen de bewoner poolshoogte ging nemen, zag die een persoon aan de garagedeur “prutsen”. Daarop trok de bewoner naar buiten waarop de verdachte de vlucht nam. Politie werd op de hoogte gebracht van de feiten maar kon geen verdachte meer in de buurt aantreffen.