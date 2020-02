Alcoholverslaafde riskeert vijf jaar cel voor dood vriendin die gebukt ging onder zijn partnergeweld Kim Aerts

17 februari 2020

18u40 0 Tienen Een 45-jarige man uit Glabbeek riskeert vijf jaar cel voor de dood van zijn vriendin. De relatie stond bol van het partnergeweld. Carla Mellaerts (46) uit Tienen bekocht dat in 2017 met haar leven.

Tijdens de drie jaar durende relatie tussen Reginald B. en Carla Mellaerts waren 65 politie-interventies nodig om de goede huisvrede te bewaren in het appartement in de Ooievaarstraat in Tienen. Het waren vaak buren of vrienden die alarm sloegen. De laatste tussenkomst van de hulpdiensten op 4 juni was enkel om de dood van Mellaerts vast te stellen. “Die vrouw moet hebben afgezien”, leidde de procureur af uit het dossier. Aan de beklaagde B. kon ze het niet vragen, want die stuurde zijn kat naar de zitting. Een goede maand voor haar 47ste verjaardag kreeg Mellaerts er nog eens flink van langs. Op de dag van haar overlijden voelde ze zich slecht en moest ze overgeven. Het gevolg van minstens een ribfractuur en een klaplong. B. wachtte met de hulpdiensten te bellen en speelde nog spelletjes op zijn gsm. Daarom werd hij ook gedagvaard voor schuldig verzuim.

Autopsie

In eerste instantie dacht het Leuvense parket aan een natuurlijk overlijden, maar een autopsie wierp een ander licht op de zaak. De veertiger beriep zich eerst op zijn zwijgrecht en waste daarna zijn handen in onschuld. Een test met een leugendetector blies hij op het nippertje af. Hij probeerde ook de politiediensten met een kluitje in het riet te sturen. Zo meldde hij een half jaar na de feiten dat hij een filmpje op internet had gevonden waar Mellaerts in haar laatste dagen zogezegd klappen kreeg van een andere man. De speurders konden het slachtoffer niet herkennen op de beelden en achteraf bleek dat het videobestand meer dan vier jaar oud was. De gerechtspsycholoog omschreef B. als iemand met een zwak begaafd intelligentieniveau, maar hij zou wel in staat zijn om de gevolgen van zijn daden in te schatten.

Het leven van B. is doorspekt met alcohol- en drugsproblemen. Volgens hem draaide hun laatste ruzie daarrond. Mellaerts belandde zes maal op de spoedgevallendienst. Een harde klap in de rug zou haar fataal geworden zijn. De procureur eiste vijf jaar cel voor de opzettelijke slagen met de dood tot gevolg. “Die straf is veel te laag”, reageert Urbaine Morren, moeder van het slachtoffer. “De keren dat ik hem gezien heb, was hij de vriendelijkheid zelve, maar ik heb nog altijd schrik van hem. Carla heeft dikwijls gezegd dat ze bang van hem was. Dat hij haar op een dag iets zou aandoen, maar ze kon nergens naartoe. Vijf jaar is veel te weinig voor wat hij haar heeft aangedaan. Hij heeft ons hele leven verwoest. Dat hij niet komt opdagen zegt genoeg. Spijt kent hij niet”, snikt Morren.

Maximumstraf

“Voor een correctionele rechtbank riskeert men een maand tot vijf jaar cel voor deze kwalificatie, wanneer er geen voorbedachtheid in het spel is”, legt advocaat Niels Hendrickx uit. Hij is advocaat in Tienen die zich bezighoudt met strafrecht. “Bij een misdrijf zoals doodslag en moord is het daadwerkelijk de intentie om te doden, terwijl er hier wel iemand sterft, maar dit niet de echte intentie was. Met voorbedachtheid stijgt de straf tot ten hoogste tien jaar”, stelt Hendrickx.

De enige dochter van Mellaerts stelde zich burgerlijke partij op zitting. “Ik kreeg regelmatig berichtjes van haar als ze weer slaag kreeg of als ze zich moest verstoppen. Ik wilde haar daar heel graag weghalen, maar het is niet gelukt.” B. werd eerder al veroordeeld voor diefstal, verkrachting en drugs. Vonnis op 16 maart.