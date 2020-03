Al meer dan honderd mensen willen afscheidcd van Tiens Straatmuzikant Herman gerealiseerd zien Vanessa Dekeyzer

03 maart 2020

09u13 0 Tienen Maar liefst 1.590 euro staat al op de rekening van Tiens Straatmuzikant Herman Vandermeulen. Zo’n week geleden lanceerde Herman in onze krant een oproep naar mensen, die op voorhand zijn geplande afscheidscd wilden kopen. “Ik had niet gedacht dat die oproep meteen zo massaal zou beantwoord worden!”

De cd, die Herman samen met zijn zoon en topmuzikant Bart, wil maken, kan er enkel komen wanneer 400 mensen 15 euro storten. Die gelden zijn nodig omdat Bart een orkest in de Academie Regio Tienen moet samenstellen en er een professionele studio moet geboekt worden. “Koken kost geld en ik moet geen winsten uit de afscheidscd halen, maar wel uit de kosten geraken”, aldus Herman.

Het artikel in onze krant met daarin de oproep van Herman voor steun voor zijn afscheidscd werd meteen druk gedeeld en leverde ook een mooi bedrag van 1.590 euro op. “Ik had nooit verwacht dat we nu al zover zouden staan”, reageert Herman. “Ik ben vereerd dat zoveel mensen mij steunen in dit avontuur.”

De release van de cd met daarop 12 nieuwe nummers is gepland voor het voorjaar 2021 en zal gepaard gaan met een avondvullend programma in CC De Kruisboog. Wie de cd op voorhand wil bestellen, kan 15 euro storten op het rekeningnummer BE50 9733 8252 7618, met vermelding van naam, adres en emailadres.