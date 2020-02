Al meer dan duizend tickets verkocht voor Klassiek in de Kapel Vanessa Dekeyzer

15 februari 2020

15u20 0 Tienen Meer dan 70 vrouwen werden na afloop van het valentijnsconcert van Klassiek in de Kapel op het podium gevraagd. Organisatoren Bart Debbaut en Jacques Kinnaer hadden voor hen een verrassing in petto. Allen kregen ze van hen een roos, in samenwerking met bloemen De Papaver.

‘Les Belles Dames Sans Merci’ brachten de première van ‘Catharina’, een muziektheatervoorstelling rond de figuur van Catharina van Braganza, de Portugese vrouw van de Engelse koning Charles II rond 1670. De kapel van het oud-College was weer helemaal volgelopen voor dit concert, het zevende al van de nieuwe organisatie. “Na afloop klonken er alleen maar positieve reacties”, zegt Bart Debbaut. “De mensen konden de combinatie van theater met muziek van Henry Purcell en tijdgenoten bijzonder smaken.”

Na afloop van het concert bood Klassiek in de Kapel iedereen nog kaas en wijn aan, in samenwerking met La Piccola Cantina en Kaasmeester Bartholomeus. “Dit seizoen volgen er nog vier concerten”, vertelt Jacques Kinnaer. “Op 8 maart brengen we met koor Melpomene een meerstemmige mis van Giovanni Pierluigi Da Palestrina in de O.L.V.-ten-Poelkerk. Onversneden renaissance van het hoogste niveau. En op 1 april komen pianist Jan Michiels en acteur Hubert Damen (‘Witse’) naar de kapel van de Grauwzusters voor een uniek concert van piano en poëzie.”

Klassiek in de Kapel is inmiddels een vaste waarde geworden in Tienen en omstreken. “Steeds meer mensen vinden de weg naar onze concerten”, klinkt het bij de organisatoren. “We hebben nu al, met nog vier concerten te gaan, al meer dan duizend tickets verkocht. Een onverhoopt succes. En volgend seizoen beloven we een toppprogramma om duimen en vingers van af te likken.”

Tickets voor alle concerten zijn te koop bij mannenmode De Gouden Schaar en op de website www.klassiekindekapel.be