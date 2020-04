Al 440 mensen geverbaliseerd wegens inbreuken op coronamaatregelen Kristien Bollen

21 april 2020

16u53 0 Tienen Sinds de start van de coronamaatregelen op 13 maart werden er in de politiezone Getevallei in totaal 210 processen-verbaal opgesteld. Het gaat dan vooral om overtredingen inzake het samenscholingsverbod, het maken van niet-essentiële verplaatsingen en handelszaken die zich niet hielden aan het sluiten van hun zaak. In totaal werden er 440 mensen geverbaliseerd.

“Ondanks alle inspanningen en duidelijke communicatie zijn er nog steeds burgers die de regels niet respecteren. We begrijpen uiteraard dat het moeilijk is om al geruime tijd thuis te moeten zitten en zich slechts beperkt te mogen verplaatsen. Desondanks is het toch belangrijk dat we deze inspanningen blijven leveren, opdat iedereen hier gezond uitkomt en het normale leven stilletjes aan opnieuw kan worden opgebouwd. We leveren als politiedienst dagelijks grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de regels worden nageleefd. We zullen dan ook blijven controleren en verbaliseren bij het vaststellen van overtredingen. Bedankt aan de meerderheid van alle burgers die alle regels wel naleeft en zo ieders gezondheid probeert te beschermen. #SamenMetRespect.”