Al 3.000 euro ingezameld voor dierenwelzijnsorganisaties dankzij verkoop zelfgemaakte mondmaskers Vanessa Dekeyzer

07 mei 2020

14u31 1 Tienen Carine Depré uit Tienen begon al snel na de uitbraak van het coronavirus met het maken van mondmaskers, samen met haar vaste naaisters Els Debaus en Ingrid Coolen.

“We hebben van bij de start beslist om deze aan te bieden aan de democratische prijs van 4 euro, omdat we met de opbrengst dierenwelzijnsorganisaties wilden ondersteunen”, zegt Carine. “Onze actie is zeker een succes te noemen, want we hebben al 3.000 euro binnen gehaald. Zo konden we het Dierenasiel Tienen, de vzw Rescani, het vogel-en zoogdieropvangcentrum in Heusden-Zolder, de vzw Poezenpootjes Geetbets en Forrest & Friends in Kaggevinne. Elk hebben zij een cheque van 500 euro ontvangen.”

Over de volgende sponsoring is al beslist. “We willen nog de Melkgeitenopvang en de adoptie van Lies de Flou steunen. Wie meer wil weten over de actie, kan kijken op de opgerichte Facebookpagina ‘mondmaskers ten voordele van dieren Carine Depré. Ik wil graag nog iedereen bedanken die meehelpt aan ons project en dit steunt.”