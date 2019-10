Agenten vangen loslopende pauw Kristien Bollen

24 oktober 2019

De politie kreeg woensdagavond rond 18.20 uur melding van buurtbewoners van de Kumtichstraat in Tienen over twee loslopende pauwen. De twee dieren liepen over de rijbaan met een gevaarlijke verkeerssituatie tot gevolg. De dieren zijn blijkbaar enkele dagen geleden, samen met enkele konijnen, in de buurt gedumpt. Agenten konden één van de twee dieren vangen, de andere kon ontkomen. De pauw werd overgebracht naar het politiebureel daar werd het later opgehaald door medewerkers van het natuurhelpcentrum.