Afrikaanse Gemeenschap schenkt mondmaskers aan B.O.M. Vanessa Dekeyzer

03 juni 2020

16u00 4 Tienen De vereniging ‘Afrikaanse Gemeenschap in Tienen’ ofwel CATI TAGE, schenkt 130 mondmaskers aan de vzw Bezorgd om Mensen (B.O.M.) ten voordele van mensen in kansarmoede.

De Afrikaanse Gemeenschap wil in deze bijzondere tijden solidair zijn met anderen zonder onderscheid van religie en cultuur. “Solidariteit behoort tot de kernwaarden van onze vereniging en is de basis van ons bestaan sinds de oprichting in 2015", luidt het.

De Afrikaanse Gemeenschap feliciteerde de vzw Bezorgd Om Mensen nog voor haar inzet ten voordele van mensen in kansarmoede.