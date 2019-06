Afgestudeerd in tweedekansonderwijs Christian Hennuy

27 juni 2019

Bij CVO Volt op de campus Tienen kregen 22 leerlingen hun diploma secundair onderwijs. Zij studeerden af in het tweedekansonderwijs. Directeur Gunther Degroote: “Door de ongekwalificeerde uitstroom boomt tweedekansonderwijs in Tienen. Op dit ogenblik hebben we een 100-tal studenten in tweedekansonderwijs, en daarvan studeerden er nu 22 af. In totaal heeft CVO Volt een 7000-tal leerlingen, waarvan meer dan 2000 in Tienen. In Tienen is er ook een groot aanbod Nederlands voor anderstaligen, met meer dan 60 nationaliteiten. Die vinden dikwijls hun weg in tweedekansonderwijs. Verder bieden we in het volwassenenonderwijs nog vreemde talen aan, informatica, technische opleidingen, koken, bakken, polyvalent bediende, en vanaf september komt daar door de fusie met CVO VIVA mode, koken en huishoudhulp bij”.