Actiecomité 16 Windturbines zet zich schrap tegen nieuwe aanvraag Vanessa Dekeyzer

22 oktober 2019

17u51 0 Tienen Er komt een volledig nieuw openbaar onderzoek in het dossier van de bouw van 150 meter hoge zestien windturbines langs de E40, op het grondgebied van Boutersem, Tienen, Bierbeek en Hoegaarden. Projectontwikkelaars Storm en Elicio pasten de plannen aan, maar het actiecomité 16 Windturbines zet haar strijd kordaat verder.

“De Gewestelijk Omgevingsvergunningscommissie (GOVC) gaf onlangs, op basis van de adviezen van de betrokken instanties en de 430 individuele bezwaren van bezorgde burgers, een negatief advies aan de plannen van Elicio en Storm, maar net vóór de formele bevestiging van dit negatief advies door de minister hebben de projectontwikkelaars hun aanvraag nog snel gewijzigd”, stelt Stef Goris van het actiecomité. “Dat is een sluwe zet, want deze last minute wijzigingsaanvraag heeft voor gevolg dat er een heel nieuw openbaar onderzoek komt, waarbij de al ingediende 430 bezwaren vervallen, en alles door ons weer van meet af aan moet overgedaan worden.”

Maar het actiecomité laat zich niet ontmoedigen. “Het nieuwe voorstel van de projectontwikkelaars, zonder de vijf windturbines in Outgaarden, en met nu 122 meter hoge windturbines, is een scenario dat al zwart op wit geweigerd werd door het GOVC in haar negatief advies, dat windturbines van 122 meter ‘verouderd’ noemt”, reageert Stef Goris. “Daarnaast hebben deze dezelfde negatieve effecten op mens, natuur en milieu, én hebben ze 40 procent minder rendabiliteit. Deze plots ‘gewijzigde’ aanvraag lijkt dus op een zet van de vermogende projectontwikkelaars om tijd te winnen, en een zoveelste stap in een heuse uitputtingsslag met de honderden bezorgde burgers, in de hoop dat ons protest gaandeweg wel zal uitdoven. Maar niets is minder waar. De betrokken burgers tonen zich zelfs weerbaarder dan ooit en zetten zich schrap.”

Het actiecomité organiseert twee infoavonden, waarop bezorgde burgers hun stem kunnen laten horen en waar bezwaren kunnen genoteerd worden: in Zaal Centrum, Keibergstraat 54, Kumtich, op dinsdag 5 november om 19.30 uur en in Streekcafé Ter Quabeecke, Neervelpsestraat 11, Boutersem, op woensdag 6 november, ook om 19.30 uur.