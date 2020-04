Acerta schenkt tien tablets aan RZ Tienen en

Medisch Centrum Aarschot Vanessa Dekeyzer

24 april 2020

15u19 0 Tienen Het zijn ongeziene tijden vandaag met gelukkig heel veel oprechte support vanuit de buitenwereld voor het fantastische werk dat gebeurt in het ziekenhuis. Vele mensen die op de afdelingen liggen, zijn helaas ‘afgesloten’ van de buitenwereld. “We willen hen de mogelijkheid bieden om toch in contact te blijven met hun familie en vrienden”, klinkt het bij Acerta.

“Vanuit Acerta geloven we in ‘de kracht van mensen’ en willen we nu ook waar we kunnen een aantal klanten in de zorgsector een hart onder de riem steken”, zegt Johan Guelluy, CIO van Acerta België. “Daarom beslisten we tablets weg te schenken aan verschillende zorginstellingen en ziekenhuizen zodat deze organisaties op hun beurt patiënten verder kunnen helpen.” RZ Tienen en RZ Aarschot kregen elk vijf tablets overhandigd. “RZ Tienen is voor mij speciaal, aangezien mijn echtgenote daar werkzaam is als arts”, aldus Guelluy.

Hans Struyven, algemeen directeur RZ Tienen en RZ Aarschot, is heel dankbaar voor de schenking. “Het verwondert ons niet dat een bedrijf als Acerta, expert in HR en het verbinden van mensen, kiest voor een donatie van tablets zodat onze patiënten de noodzakelijke band met het thuisfront kunnen onderhouden. We zijn er zeker van dat deze tablets sterk zullen bijdragen, niet alleen tot het geluk, maar ook tot de snellere genezing van onze patiënten.”